La nova concessió a Saetde s'explicarà en reunió de poble

Les trobades amb els ciutadans tindran lloc dilluns vinent

El comú d’Encamp ha convocat una reunió de poble al Pas de la Casa i una altra a Encamp per explicar a la ciutadania com es farà la nova concessió del domini esquiable de la parròquia. Les trobades seran a les set de la tarda a la sala de conferències del Centre Esportiu de la vila fronterera i, a Encamp, a dos quarts de deu a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural.



La corporació treballa des de fa mesos amb Saetde, per ampliar la concessió de les pistes de Pas de la Casa-Grau Roig amb noves condicions, com