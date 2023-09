La desviació de la Massana és traurà a concurs aquest any

Actualitzada 21/09/2023 a les 11:55





En la sessió de consell de comú d'avui també s'ha modificat un punt del conveni amb els propietaris. Arran de les negociacions amb un privat, el comú va acceptar assumir els costos de demolició dels murs de sosteniment i protecció que caldrà alçar als terrenys de la zona mentre durin les obres de construcció del desviament. Per no causar greuges amb la resta de propietaris, un cop la carretera estigui acabada i aquests vulguin construir edificis en les seves parcel·les la corporació assumirà íntegrament la factura del desmuntatge dels murs. Els treballs tindran un cost de 5.711.749,84 euros per a la corporació massanenca, segons els càlculs del comú. Aquest import es repartirà en tres partides de despesa plurianual. Al pressupost del 2023 s'han previst 701.421,86 euros per al projecte. Al del 2024, s'han assignat 2.230.329,98 euros i, al del 2025, 2.779.998 euros.En la sessió de consell de comú d'avui també s'ha modificat un punt del conveni amb els propietaris. Arran de les negociacions amb un privat, el comú va acceptar assumir els costos de demolició dels murs de sosteniment i protecció que caldrà alçar als terrenys de la zona mentre durin les obres de construcció del desviament. Per no causar greuges amb la resta de propietaris, un cop la carretera estigui acabada i aquests vulguin construir edificis en les seves parcel·les la corporació assumirà íntegrament la factura del desmuntatge dels murs.

El ple del consell de comú de la Massana ha aprovat avui al matí els últims quatre convenis de cessió anticipada de vialitat amb els propietaris privats dels terrenys adjacents a la zona on es construirà la desviació. Aquest, tal com ha explicat la cònsol major, Olga Molné, és el pas previ i necessari a la licitació dels treballs de construcció del desviament de la Massana i el vial d'enllaç a la Serra de l'Honor. Molné ha detallat que la part de les obres que assumiran conjuntament el Govern i el comú sortirà a concurs, si no hi ha imprevistos, abans del final de mandat que acaba al desembre i que s'adjudicarà al començament del proper. L'executiu encara no ha tancat tots els convenis que ha de negociar, però la cònsol ha assegurat que les converses estan molt avançades.