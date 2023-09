El comú detallarà la revisió del POUP en una trobada amb els ordinencs

Actualitzada 21/09/2023 a les 06:11

El comú d’Ordino farà una reunió de poble informativa dimecres vinent per explicar “la revisió excepcional” del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). La convocatòria és a dos quarts de nou del vespre a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO), segons ha fet públic a les xarxes socials.La corporació ja va anunciar al març la modificació del POUP per ajustar el creixement urbanístic als recursos de la parròquia i va aprovar una suspensió de les llicències de construcció per un període de set mesos fins que es dissenyés la revisió del nou pla.