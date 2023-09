Actualitzada 21/09/2023 a les 06:14

La majoria comunal va acordar ahir en junta de govern tirar endavant el concurs per contractar un tècnic que redacti el projecte constructiu dels pisos de lloguer assequible a Santa Coloma. És un concurs amb la modalitat d’urgència, amb l’objectiu que al novembre ja s’hagi adjudicat a un professional el treball. El comú assumirà la inversió després que no hagi reeixit el concurs per a la concessió dels habitatges.