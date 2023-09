Activitats gratuïtes al LAUesport i sortida en bici fins a Fontaneda

Activitats a Sant Julià per la setmana europea de l'esport

Actualitzada 21/09/2023 a les 08:46

El comú de Sant Julià de Lòria organitza un seguit d'activitats per a la ciutadania i el personal de la corporació en el marc de la celebració de la setmana europea de l'esport. Els ciutadans i ciutadanes podran gaudir d'activitats gratuïtes a LAUesport, una sortida en bicicleta fins a Fontaneda, una conferència amb l'esportista Andrea Sinfreu, així com a la resta de programacions de la campanya Mou-te. Per als treballadors s'ha organitzat un campionat de pàdel, un de petanca i una sortida de senderisme. Les propostes tindran lloc entre el 23 i el 30 de setembre.