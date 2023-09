Reunió de poble pels canvis al pla d'urbanisme a Ordino

Actualitzada 20/09/2023 a les 09:43

El comú d'Ordino farà una reunió de poble informativa dimecres vinent per explicar "la revisió excepcional" del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). La convocatòria és a les 20.30 hores a l'Andorra Congrès Centre d'Ordino (ACCO), segons ha fet públic a les xarxes socials.La corporació va anunciar al març la modificació del POUP per ajustar el creixement urbanístic als recursos de la parròquia i va aprovar una suspensió de les llicències de construcció per un període de set mesos fins que es dissenyava el nou pla. El comú va contractar un equip per fer la revisió foramt per l'UTE Urbba+Landlab+ Mas Valiente Arquitectes per un import de 95.304 euros, segons es va publicar al BOPA. Els professionals tenien un termini de set mesos per canviar la normativa urbanística.