Estrena del documental dels vint anys del parc natural

Actualitzada 20/09/2023 a les 06:15

El parc natural del Comapedrosa compleix enguany vint anys. Per commemorar aquesta data, s’ha programat l’estrena del reportatge Els horitzons del gegant de pedra, demà a dos quarts de vuit del vespre, als cinemes Illa Carlemany. “Hem decidit fer una estrena oberta a tots els amants de la muntanya i al públic en general perquè puguin viure l’experiència de conèixer el parc natural a través d’unes imatges espectaculars i d’un relat que ens explica l’evolució de l’espai protegit en tots els àmbits”, va explicar ahir el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde. Les entrades per accedir a la projecció del documental es poden obtenir de forma gratuïta al portal www.visitlamassana.com.El reportatge és una producció de l’equip de Ràdio i Televisió d’Andorra format per la periodista Laura Cugat i el reporter gràfic Ricard Tenza, grans apassionats de la muntanya i coneixedors del parc natural del Comapedrosa. A més, el documental també compta amb imatges del fotògraf massanenc Jaume Riba, expert en reportatges de natura i que ja ha realitzat diversos reportatges sobre el parc natural del Coma­pedrosa.El documental fa un repàs pels vint anys del parc natural, des de la seva constitució, l’any 2003, amb l’aprovació de tot l’equip comunal encapçalat per Antoni Gar­rallà. Tant majoria com oposició van donar llum verda a aquest projecte, que ha anat evolucionant al llarg dels anys. Per això, el reportatge compta amb declaracions de representants dels diferents mandats, a més de professionals que han viscut de molt a prop l’evolució de l’espai protegit.