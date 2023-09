Encamp posa a la venda les entrades al cicle de musicals infantils

Actualitzada 20/09/2023 a les 17:18

El comú d'Encamp posa a la venda les entrades dels tres espectacles que formaran part del cicle de musicals infantils. El primer musical, 'El Rei Lleó II, el retorn d'Scar', de la Cia. On Beat Producciones, es farà l'1 d'octubre. La representació compta amb la presència en escena del Ballet Internacional del Senegal. El segon musical és 'Tadeo Jones i la taula Maragda', també de la Cia. On Beat Producciones, tindrà lloc l'11 de novembre i s'hi representaran temes musicals originals de la pel·lícula amb veus en directe. El tercer i últim musical del cicle és 'Encanto, tribut a Colòmbia', de la Cia. La Mascara Producciones. L'espectacle, que es representarà el 10 de desembre, està basat en la pel·lícula d'animació de Disney i conté cançons i balls típics del país de la cúmbia o el bambuc.Les representacions tindran lloc a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural de la parròquia i tots els espectacles començaran a les 17 hores. Les entrades ja es poden adquirir a la web del comú a un cost de 5 euros per als infants i de 10 per als adults.