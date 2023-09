El PS no vol una plaça del Poble reformada “de cara a la galeria”

Els socialdemòcrates amplien la campanya de recollida de propostes per al nou espai públic fins

a final de setembre

El grup del PS al comú d’Andorra la Vella demana a la majoria que la reforma de la plaça del Poble prioritzi els espais per als ciutadans i no es faci “de cara a la galeria”. El conseller comunal socialdemòcrata Sergi González va afirmar: “Cal fer una plaça del Poble amable per a la ciutadania, amb espais verds i arbres, amb diversos punts d’aigua, jocs per a la canalla, zones destinades a la cultura i que prioritzi també la casa pairal i la sala polivalent. Una plaça del Poble on puguem abastir totes les necessitats de la nostra població.”



La voluntat