Astrié acusa la minoria d'apropiar-se l'avantprojecte de reforma de la plaça del Poble

Astrié, a més, ha recalcat que la voluntat del comú no és fer una reforma de la plaça del Poble "de cara a la galeria", tal com sosté el PS, i ha recordat que en les properes setmanes es reunirà amb els representants de totes les associacions de col·lectius que fan ús de l'espai perquè la nova placa s'adapti a les necessitats de tothom.

El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha acusat avui al matí el grup comunal del PS d'apropiar-se de l'avantprojecte arquitectònic guanyador del concurs d'idees per la reforma de la placa del Poble. "De les 50 propostes que diuen que han aportat, 42 ja estaven incloses en el projecte inicial dels arquitectes. Per tant, podríem parlar d'una usurpació de propietat intel·lectual", ha recalcat el cònsol. El mandatari també ha assenyalat que el full de propostes que la minoria va fer arribar al comú fa uns dies inclou sis punts defensats per la majoria. "Siguem seriosos. Han aportat dues propostes noves, que sí que hem recollit perquè les considerem importants", ha afirmat.