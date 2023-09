Shakespeare i Beyoncé a la 63a temporada de teatre

Actualitzada 19/09/2023 a les 13:50

La nova temporada de teatre que organitza el comú d'Andorra la Vella aposta aquest any per la comèdia i el musical. El programa iniciarà el proper 10 d'octubre i comptarà també amb peces documentals i de denúncia. Segons el cònsol menor, Miquel Canturri, es tracta d'una edició amb múltiples funcions de companyies foranes, però que també tenen participació andorrana. "Són propostes diferents i molt variades", ha explicat Canturri.

L'obra inaugural anirà a càrrec de Joan Carreras amb 'Història d'un senglar', una comèdia que fa un paral·lelisme amb el famós personatge de Shakespeare, Ricard III, i un actor frustrat. L'obra ha estat versionada en castellà a Madrid i ha obtingut dos premis Butaca i un premi Max al 2021. El cap d'àrea de Cultura, Jan Cartes, ha descrit la funció com "una de les millors dels últims anys". El programa també inclou el musical 'Love Love Love', que tancarà la temporada el dia 7 de desembre. L'espectacle explicarà què és l'amor traçant un recorregut per la història de la música des de Bach i Mozart, passant per The Beatles, Madonna i Beyonce. L'obra estarà presentada per José Corbacho i Ramón Gener i anirà acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Vallès.

El programa també tindrà obres documentals, com 'Entre tu i jo en fem dos', una interpretació de Quim Llisorgas, dirigida per l'andorrana Ester Nadal i que se celebrarà el 19 d'octubre. L'obra té la voluntat de mostrar la realitat de les dificultats del síndrome de Gilbert, una condició que ell mateix explicarà en primera persona. El 9 de novembre oferirà 'Jo dic mai més', una peça que explica el patiment de l'exili i que serà interpretada per Ferran Castells. Tindrà un passi extra el dia 10 per als escolars de la parròquia.