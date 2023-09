Actualitzada 19/09/2023 a les 06:20

La Massana oferirà aquesta temporada tennis de taula, sevillanes i ball sensitiu com a activitats noves per a la gent gran. El comú va obrir ahir les inscripcions de natació per a infants, des d’aquanadons fins al nivell verd, amb setanta places disponibles, que s’han de fer a través del web de la corporació. L’oferta lúdica per a la gent gran és de 200 places.