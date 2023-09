La reforma integral de la carretera de Sispony encara la recta final

Actualitzada 19/09/2023 a les 12:30

Les obres de reforma integral de la zona de Terra Mora encaren la recta final. Fonts del comú de la Massana van confirmar ahir al Diari que els treballs corresponents a la segona fase, iniciats fa un any, acabaran en les properes setmanes. El cost d’aquesta part del projecte ha estat d’1,3 milions d’euros.Avui començarà la intervenció preparatòria per enquitranar la carretera de Sispony i els Plans. Les obres requeriran tallar el trànsit fins divendres en aquesta via, que uneix Sispony amb el centre de la Massana. La corporació va informar que aquests dies s’obrirà un itinerari alternatiu pel camí dels Plans. Tot i això, va recomanar que només l’utilitzin els veïns de la zona, ja que hi ha dos passos molt estrets. La voluntat del comú, per tant, és que els conductors prioritzin el pas per l’avinguda Sant Antoni. La previsió és que aquesta setmana la circulació serà complicada a les hores punta. És per això que la corporació insta els conductors a anticipar els desplaçaments, especialment en el moment d’entrada i sortida de les escoles.La reforma integral de la carretera de Sispony va arrencar fa poc més de dos anys. En la primera fase, que va allargar-se un any aproximadament, van fer-se millores al tram que va del camí del Pou a la zona de Terra Mora. A la segona fase s’ha intervingut en el tram que s’allarga fins a l’encreuament amb el nucli d’Escàs. Els treballs han inclòs la construcció de voreres a banda i banda del vial perquè els vianants puguin caminar amb seguretat, l’embelliment de la zona amb criteris sostenibles, l’eixample de la carretera i la instal·lació de cadires i bancs. Les obres, en definitiva, han permès unir Sispony, les escoles i el centre de la Massana i fer el recorregut més accessible i segur, sobretot per als vianants. Cal recordar que aquests trams de carretera eren fins ara un punt negre, ja que la calçada era estreta, i el volum de vehicles i de vianants, elevat.Les obres s’emmarquen en el pla d’amabilització i pacificació de la Massana. Els objectius principals d’aquesta iniciativa són, segons van recalcar fonts del comú, embellir la parròquia i fomentar els desplaçaments a peu. Un dels projectes inclosos en el pla és la reforma de Costes de Teixidó, el carrer que enllaça l’avinguda Sant Antoni amb la carretera de Sispony. Aquests treballs, enllestits des de la primavera de l’any passat, han permès millorar la seguretat i la convivència entre conductors i vianants a la zona.Per al comú, la reforma de la carretera de Sispony és “un bon exemple” de com la corporació vol projectar la Massana del futur: una parròquia ben connectada, amb voravies que convidin a passejar i a gaudir de l’espai i elements vegetals que mitiguin l’impacte dels gasos contaminants.La carretera estarà tallada fins divendres. Els veïns podran circular pel camí dels Plans i, la resta de conductors, per l’avinguda de Sant Antoni.La reforma integral de la carretera va començar fa poc més de dos anys. La segona fase acabarà en les properes setmanes, segons la previsió del comú.Les obres s’emmarquen en el pla d’amabilització i pacificació. Un dels punts més important dels projecte és la unió de Sispony amb la Massana.