L'antic escorxador reobrirà com a centre cultural

Actualitzada 19/09/2023 a les 12:30

El comú d’Escaldes-Engordany organitza per a dijous vinent un concert de petit format amb Kic Barroc Trio a l’edifici de l’antic escorxador, situat a l’avinguda del Pessebre.Aquest serà el primer acte que acollirà aquest espai després que el comú hi hagi fet reformes per posar-lo a l’abast de la població. L’Escorxador –aquest serà el nom de l’espai a partir d’ara– acollirà activitats culturals.La corporació fa temps que treballa en la rehabilitació de l’immoble. Entre altres intervencions, se n’ha refet la teulada i s’hi han instal·lat lavabos nous. L’objectiu del comú escaldenc és transformar aquest edifici en un espai de creació obert a artistes i també posar-lo a disposició de tota la gent del barri. Es tracta, segons va destacar ahir la corporació en un comunicat de premsa, d’afavorir la creació cultural i generar comunitat al voltant de les arts i la cultura.El concert de Kic Barroc Trio, encapçalat per un dels músics més destacats del panorama jazzístic del país, està programat per a les vuit del vespre. Es tracta d’un acte gratuït i l’aforament és limitat. Per tant, tindrà prioritat per accedir-hi qui hagi arribat primer.L’edifici de l’antic escorxador feia anys que estava en desús. En un primer moment el comú va proposar al Govern de fer-hi pisos de lloguer, però l’executiu va desestimar la iniciativa.