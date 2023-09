Estrena del reportatge dels 20 anys del Comapedrosa

Actualitzada 19/09/2023 a les 17:42

L'estrena del reportatge 'Els horitzons del gegant de pedra' commemora els 20 anys de la creació del Parc Natural del Comapedrosa amb la projecció que es farà dijous a les 19.30 hores als cinemes Illa Carlemany. El comú de la Massana explica que s'ha decidit fer una projecció oberta perquè els assistents "puguin viure l'experiència de conèixer el parc natural a través d'unes imatges espectaculars i d'un relat que ens explica l'evolució de l'espai protegit a tots els nivells", afirma el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde.El documental és una producció d'RTVA elaborat per la periodista Laura Cugat i el reporter gràfic Ricard Tenza i compta amb imatges del fotògraf massanenc Jaume Riba. El treball repassa els 20 anys del parc des de que es va constituir el 2003 amb testimonis de mandataris comunals i professionals que han viscut l'evolució de l'espai protegit. El reportatge també mostra la fauna, la flora i la geomorfologia del parc.Les entrades per assistir a l'estrena, que s'ha organitzat com a preàmbul del mercat de la Pitavola, es poden obtenir al web del comú de la Massana.