Tall de circulació per la reforma de Terra Mora

Actualitzada 18/09/2023 a les 13:38

El comú de la Massana encara la fase final de la reforma integral de Terra Mora, amb l'inici demà dels treballs preparatoris per enquitranar la carretera de Sispony i dels Plans. Les obres requeriran un tall de trànsit, vigent a partir de demà i fins divendres, a la carretera que uneix Sispony i la Massana. La corporació estableix un itinerari alternatiu que passarà pel camí dels Plans, tot i això, recomanen que només l'utilitzin els veïns de la zona, ja que hi ha dos passos "molt estrets", i es prioritzi el pas per l'avinguda Sant Antoni. El comú preveu que la circulació sigui complicada en les hores punta i s'insta als conductors a anticipar els seus desplaçaments, especialment en el moment d'entrada i sortida de les escoles.