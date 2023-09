Natació, sevillanes i ball sensitiu a la Massana

Actualitzada 18/09/2023 a les 19:23

La Massana oferirà aquesta temporada tennis taula, sevillanes i ball sensitiu com activitats noves per a la gent gran. El comú ha obert avui les inscripcions de natació per a infants, des d'aquanadons fins al nivell verd, amb setanta places disponibles, que s'han de fer a través del web de la corporació.L'oferta lúdica per a la gent gran és de 200 places entre les quals s'inclou dansa irlandesa, tai-txí, les noves activitats i es mantenen les de taller de memòria, els balls en línia o les classes de zumba. Les inscripcions es poden fer a la Casa Pairal.Les activitats a l'Escola de Música van començar la setmana passada i avui s'han estrenat les de la Capsa. El comú informa a més que hi ha 148 infants inscrits a l'Esplai de la Massana amb quinze monitors per atendre'ls.