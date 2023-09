GEL: trobada de record

Un cap de setmana a Canòlich va ser el debut del Grup d’Esplai Lauredià (GEL). L’entitat va desaparèixer però és història viva de la parròquia i el proper dia 30 renaixerà a la Rabassa.

Era el 1988 i un grup d’adolescents lauredians vinculats a les activitats que organitzava l’església va plantejar a qui llavors n’era el rector, mossèn Agustí, que volien ser monitors i organitzar activitats de lleure. El mossèn va aplaudir la idea i els va proposar organitzar quelcom amb els nens i nenes que aquell any es preparaven per a la primera comunió. I l’activitat va ser un cap de setmana a Canòlich. “Ara podria semblar molt temerari”, explica Lluís Baella, un d’aquells monitors primigenis. Però hi va haver supervisió de pares i tot va rutllar, sent aquell l’inici del Grup d’Esplai