Abonaments per al transport públic al comú d'Encamp

Actualitzada 18/09/2023 a les 19:12

Els abonaments gratuïts de transport públic es podran fer dimecres al comú d'Encamp amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, segons ha informat el conseller d'Infraestructures d'Encamp, Xavier Fernàndez, en la presentació del Pla de Mobilitat Sostenible del personal als treballadors i treballadores del comú. L'acció, que té com a finalitat facilitar a la població l'accés a l'abonament i incentivar l'ús del transport públic, es farà de les 8 a les 15 hores. Els interessats en adquirir l'abonament només hauran de dur la documentació que acrediti la seva residència al país, com per exemple la targeta de residència o passaport i la targeta de la CASS.