Més talent local i internacional al Canillo Escènic Arts

Actualitzada 19/07/2023 a les 16:51

El festival Canillo Escènic Arts tindrà en la segona edició "més talent local i internacional" en les 23 representacions programades, segons informa el comú. La corporació destaca que s'ha previst un ampli ventall de "propostes creatives, originals i innovadores vinculades al teatre, la dansa, el circ, la poesia, les escultures de llum i l'humor", entre altres amb l'objectiu de dinamitzar la parròquia i promoure els negocis locals d'hoteleria i restauració i les empreses d'activitats i comerç.Les representacions es faran des de l'1 al 8 d'agost en diferents escenaris de la parròquia, a l'aire lliure i a l'interior, i com a novetat hi haurà actuacions a la plataforma de Soldeu, totes amb accés gratuït. El festival començarà amb Liquid Dansa a l'auditoria del Palau de Gel, amb un espectacle familiar de dansa per fer reflexionar sobre "la consciència plena, la generositat, la perseverança i la maduresa", indica el comú. I el mateix dia 1 h ihaurà un espectacle de la companyia La Sincro a la plataforma de Soldeu, on es presentarà Ohlimpiadas, que fusiona humor i disciplines com el circ i la dansa.El cònsol major canillenc, Francesc Camp, ha recalcat en la presentació del festival que es treballa perquè "es converteixi en un referent de les arts escèniques en aquesta època de l'any al sud d'Europa" i ha indicat que es vol "fomentar i donar una empenta als artistes del país". Canillo Arts Escèniques aplegarà artistes d'Andorra, Espanya, França, Bèlgica i el Regne Unit.El comú ha presentat com un dels plats forts Allunatges, una instal·lació que recrea la lluna i fusiona imatges de llum i una composició sonora, que es podrà visitar del 2 al 5 d'agost al riu Valira d'Orient. Es una obra del britànic Luke Jerram que ha recorregut diversos espais culturals internacionals i es concreta en una lluna de set metres de diàmetre que presenta imatges detallades de la superfície lunar.