Actualitzada 19/07/2023 a les 06:46

El comú va iniciar aquesta setmana dos cicles d’espectacles a l’aire lliure, els Dimecres de xics i els Dijous a la fresca, enfocats per a infants. La primera jornada oferirà els jocs gegants de Ludiespai per treballar el sentit de l’equilibri i refrescar-se. El comú també oferirà la ruta literària Herois perseguits per la Gestapo els dies 29 de juliol i 13 d’agost.