Classes de l'Esbart Dansaire per ensenyar la Dansa del Pregó

Actualitzada 19/07/2023 a les 12:45

L'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella organitza dues jornades per ensenyar a la ciutadania la segona part de la Dansa del Pregó. Per primer cop, l'esbart convida a la gent de la parròquia a participar de forma oberta a la representació que oferiran el proper 4 d'agost. A causa de la complexitat de la coreografia, l'esbart oferirà assajos oberts i gratuïts per a tots els interessats. Les classes es faran el 31 de juliol i l'1 d'agost a les 20.30 hores al centre cultural la Llacuna.La Dansa del Pregó es va estrenar durant la Festa Major del 2019 per acompanyar l'acte de lectura del pregó. La segona part de la dansa està pensada perquè el poble s'hi afegeixi. L'any passat hi van participar els grups convidats a la representació i enguany l'esbart ha decidit animar a tota la ciutadania que hagi assajat el ball a prendre-hi part.