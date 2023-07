Jocs d'aigua i concert de Músiques del món a la Massana

Actualitzada 18/07/2023 a les 13:25

La Massana inicia aquesta setmana dos cicles d'espectacles a l'aire lliure, els 'Dimecres de xics' i els 'Dijous a la fresca'. La primera jornada del cicle enfocat per a infants portarà al Prat Gran els jocs gegants de Ludiespai, uns jocs per treballar el sentit de l'equilibri i alhora divertir-se i refrescar-se. Els infants en podran gaudir de les 17.10 a les 19.30 hores. D'altra banda, dijous s'oferirà a les 20 hores a la plaça de les Fontetes el concert de Músiques del món, amb David Sanz a la guitarra i Roser Puigbò a la veu.El comú informa que les inscripcions per la ruta literària 'Herois perseguits per la Gestapo' ja estan obertes i es poden fer a l'Oficina de Turisme. La ruta transcorrerà entre Llorts i la Massana i clourà a l'hostal Palanques. S'oferiran dues sessions, el 29 de juliol i el 13 d'agost, i estaran conduïdes per Roser Porta i Tony Lara.