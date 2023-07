La DJ Lisa Rose va tancar la cinquena edició de l’esdeveniment

La cinquena edició de la Serenalla Market va tancar ahir a la nit amb l’actuació de la discjòquei internacional Lisa Rose, però la música ha estat present durant tot el festival, amb grups com Melicotó, Green Note o Mountains of Music.



Un altre dels actes centrals de l’esdeveniment va ser l’Àgora, l’espai de debat de la Serenalla. Sota el títol Visions de poetes, escriptors i lectors. Connexions diverses, hi van participar Noemí Rodríguez, escriptora i periodista, Elena Aranda, lectora professional i assessora literària, i el duo musical format per Roser Puigbò (veu) i David Sanz (guitarra espanyola).



Un dels plats forts d’aquests