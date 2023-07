Camp, obsequiat amb un capgròs per festa major

Actualitzada 17/07/2023 a les 06:38

El cònsol de Canillo, Francesc Camp, encara la recta final del mandat. Com a homenatge, la quadrilla va regalar-li ahir el seu capgròs.Canillo està de festa major des de divendres i avui encara l’últim dia de celebracions. Ahir el programa festiu va arrencar a dos quarts de 12 del migdia amb la missa solemne a l’església de Sant Serni, seguida d’una cercavila a càrrec de la Canillo Band Tocant que va recórrer els carrers i places del poble i va desembocar al pàrquing dels Refugis. A banda dels actes festius, al matí la corporació va inaugurar el parc de la Sella, amb jocs renovats per als més petits.La jornada va acabar a la matinada amb un concert a càrrec del grup de versions Band The Rock i la Festa Dirty Razzmatazz. Abans hi va haver ball de tarda i la tradicional hamburguesada popular.El plat fort d’avui serà el concert de The Tyets, que començarà a la una de la matinada al pàrquing dels Refugis Al llarg del dia hi haurà activitats per a totes les edats.