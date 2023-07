Els més petits descobreixen el patrimoni de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Actualitzada 16/07/2023 a les 06:42

La primera setmana del Campus Ràmio va acabar divendres. L’activitat, organitzada pel comú d’Escaldes-Engordany, està adreçada als infants d’entre vuit i onze anys. Els participants, segons va apuntar la corporació en un missatge publicat al seu compte oficial a Twitetr, “tornen a casa plens d’aventures i donen el relleu als joves d’entre dotze i setze anys”, els quals s’instal·laran a les bordes de Ràmio a partir de demà.Durant aquests dies de convivències a Ràmio, els més petits han fet diverses activitats, com ara descobrir el patrimoni natural i cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror, aprendre a orientar-se per la muntanya, visitar el refugi de Fontverd, conèixer tècniques de descens amb corda, cuinar i tenir cura dels rucs que passen l’estiu a les bordes i acompanyen els turistes en les passejades per la vall.