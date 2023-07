Els dipòsits, protegits

Les infraestructures clau de la xarxa d’aigua potable disposen en general de les mesures adequades de seguretat. Alguns comuns les ampliaran els propers mesos.

Els dipòsits d’aigua potable i els punts de captació comunals estan degudament protegits, segons van assegurar aquesta setmana al Diari fonts de les corporacions. Les mesures de seguretat que s’hi apliquen actualment, afirmen, garanteixen un nivell de seguretat adequat d’aquestes instal·lacions estratègiques, imprescindibles per al subministrament d’aigua de boca a la població.



Tot i això, algunes administracions comunals hi han fet millores recentment o preveuen fer-ne els propers mesos. És el cas de Canillo. La corporació capitanejada per Francesc Camp equiparà les infraestructures més importants de la xarxa amb sistemes de videovigilància i alarmes d’intrusió. Els nous sistemes de seguretat estaran