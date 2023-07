Actualitzada 14/07/2023 a les 13:14

Els comuns d'Encamp, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria se sumen a la iniciativa de la Creu Roja de fer-se càrrec dels quatre punts Lila de les festes majors d'enguany.El dispositiu professionalitzat estarà actiu del 4 al 7 d'agost a Andorra la Vella i del 14 al 16 d'agost a Encamp.El punt lila de Creu Roja està integrat per una infermera, una professional de l'àmbit social i persones voluntàries majors d'edat que exerceixen com a informadors i observadors de possibles agressions.D'altra banda, l'associació fa una crida a tota persona amb do de gents, capacitat d'escolta activa i resolució que es vegi capaç de donar suport als dispositius de punt lila establers. La Creu Roja demana que es contacti a través de correu electrònic voluntariat@creuroja.ad, o bé trucant al 808 225.