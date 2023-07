El viaducte de Doctor Vilanova reobrirà al trànsit a l'abril del 2024

Actualitzada 13/07/2023 a les 18:49

El viaducte del carrer Doctor Vilanova es reobrirà al trànsit a l'abril del 2024. En el consell de comú celebrat avui a la tarda s'ha adjudicat l'ampliació del contracte de rehabilitació amb l'empresa constructora. Les obres, pressupostades per 1,9 milions d'euros, tindran un cost final d'uns 2,4 milions, una xifra que se situa just per sota del 20% de desviació, el topall màxim permès per la Llei de contractació pública. El sobrecost s'explica, segons ha detallat el cònsol major, David Astrié, en declaracions als mitjans, perquè durant les obres s'ha observat que cal substituir les 12 bigues de l'estructura, en comptes de sanejar-les, tal com s'havia previst al començament. El mandatari ha apuntat que les bigues actuals del viaducte es reutilitzaran per construir el nou vial del carrer Doctor Vilanova. La col·locació de les noves bigues obligarà a fer ús d'una grua de grans dimensions, que s'instal·larà en les properes setmanes. Un cop s'hagin enllestit els treballs, la infraestructura podrà suportar el pas de vehicles de fins a 40 tones de pes (fins ara el límit era de 16 tones).