La ciutat de les versions

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:18

La plaça de l’antiga caserna de bombers tornarà a ser l’escenari, al llarg de l’agost, dels concerts del cicle Ritmes, capital musical, que des de fa vuit anys organitza el comú d’Andorra la Vella per dinamitzar les compres. La campanya de promoció del projecte ha arrencat aquesta setmana. Cada dimarts i dijous a les set de la tarda hi haurà concerts per al públic adult d’estils ben diversos, que inclouen, entre d’altres, tributs i homenatges, versions dels 50, 60 i 70, també dels 80 i 90, pop-rock del 2000 fins avui, havaneres i swing. I cada dilluns, també a les set i al mateix espai, s’oferiran actuacions musicals infantils adreçades a tota la família.Amb aquesta iniciativa ja consolidada i que es du a terme en horari comercial en un mes d’elevada afluència turística, el comú aporta activitat i animació a les zones comercials de l’avinguda Meritxell, Riberaygua i travesseres i Fener Bulevard. De fet, la ubicació és la porta d’entrada i el nexe d’unió entre les diferents àrees comercials.El cartell d’enguany arrencarà dimarts 1 d’agost amb Els G band, un grup que ret homenatge a la mítica banda espanyola Hombres G. La propera cita serà dijous 3, amb Mr. Glow band, que oferirà un concert de pop-rock amb temes de l’any 2000 fins a l’actualitat. Dimarts 8 serà el torn de La vida és un musical, amb un tribut als grans musicals de la història, i dijous 10 torna tot un clàssic del Ritmes: un concert d’havaneres, aquest cop amb el grup Xarxa.Dilluns 14 arriba el primer concert del Ritmes menuts (dilluns 7 d’agost no se n’ha previst cap perquè és festa major d’Andorra la Vella) amb Lali Be Good, una icona de la música infantil i per a tota la família. Dimarts 15 arribarà l’ABBA Gold Tour, amb un tribut al grup suec, i dijous 17, The big jamboree, amb temes de rhythm-and-blues, jump and jive, jump blues i rock and roll dels anys 40 i 50.El dilluns també es presenta l’espectacle Uh! Quin cangueli, amb la companyia Xip xap, i dimarts 22, el grup Sweet little thing oferirà música en directe amb temes de swing-rhythm and blues. Per a dijous 24 s’ha programat el grup Los bozan dukes, amb calipso swing criollo dels anys 30 i 40, i per a dimarts 29, un tribut als Coldplay.Tancarà el cicle dijous 31 el concert per a tota la família Escoltem el planeta, amb Els xetats.