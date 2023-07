FEDA ofereix dues sortides nocturnes al camí hidroelèctric d'Engolasters

Actualitzada 12/07/2023 a les 14:20

FEDA Cultura en el marc del programa 'Nits d'estiu als museus' ofereix dues visites nocturnes al camí hidroelèctric d'Engolasters, els divendres 14 de juliol i 18 d'agost, a les 20 hores. Les dues activitats són gratuïtes i cal fer reserva prèvia.Durant aquest recorregut també podran entendre com es produeix l'electricitat gràcies a la força de l'aigua. Les visites diürnes al camí hidroelèctric d'Engolasters es poden fer de dimarts a diumenge a les 10, 12, 15 i 17 hores durant els mesos de juliol i agost. Les explicacions s'ofereixen en català, castellà, francès i anglès i l'aforament és limitat, per això es recomana fer reserva prèvia per correu electrònic a fedacultura@feda.ad o per telèfon al 739 111. A més a més, amb l'entrada al Camí hidroelèctric es pot visitar també el MW Museu de l'Electricitat.