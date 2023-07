El comú reserva 377.000 euros per a la reforma de l'edifici Caldes

Actualitzada 12/07/2023 a les 18:40

El consell de comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat avui a la tarda, amb els vots a favor de la majoria i el no de la minoria, un crèdit extraordinari de 376.937,92 euros per dotar de pressupost la reforma de l'edifici Caldes, construït l'any 2011. Concretament, els treballs que s'hi ha previst fer consisteixen en la millora de l’arquitectura de l’immoble i la renovació de les instal·lacions elèctriques, de comunicació, climatització i fontaneria. També s'hauran de solucionar les goteres i humitats de l’immoble provinents de la penya i el sostre enderrocant les parets i el fals sostre, així com renovar la instal·lació d’aire condicionat i calefacció i la telefonia. A més, es canviaran les lluminàries a llums LED, s’instal·laran carrils amb nous projectors i es mourà la recepció, que s’ubicarà al costat de l’escala.La cònsol major, Rosa Gili, ha apuntat en la roda de premsa posterior al consell de comú que els treballs estaran acabats abans del final de mandat. La minoria, per la seva part, ha justificat el vot en contra amb l'argument que la majoria no va informar-los de la intenció d'aprovar el crèdit extraordinari abans del ple.