Miki Núñez serà el cap de cartell de la Festa Major de la parròquia

L’exconcursant d’‘Operación Triunfo’ actuarà dimecres 26 de juliol a les onze de la nit a l’aparcament dels Veedors

El cantant català Miki Núñez, concursant a l’edició del 2018 d’Operación Triunfo i presentador d’Eufòria, el popular concurs de talents de TV3, és el cap de cartell de la festa major d’Escaldes-Engordany. Núñez actuarà el dimecres 26 de juliol a les onze de la nit a l’aparcament dels Veedors, just després del tradicional castell de focs.



Els balls de tarda i nit són la part més destacada del programa d’actes de la festa major, que començarà dissabte 22 de juliol i s’allargarà cinc dies. Com cada any, l’aparcament dels Veedors serà l’escenari dels concerts i xous nocturns. El primer dia actuarà