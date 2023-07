Actualitzada 11/07/2023 a les 06:37

Demà a un quart d’onze de la nit els jardins de Radio Andorra, a Encamp, acolliran l’Encamp en Clau de Llum. L’esdeveniment inclourà una actuació de l’Esbart Sant Romà, un videomapatge a la façana de l’edifici de Radio Andorra i un concert a càrrec de The Fraggles Rock. Durant tota la nit hi haurà una food truck, on els assistents podran fer un mos.