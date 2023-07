Unes 900 persones celebren a Caldea el dia dels escaldencs

La cònsol valora positivament la proposta i li augura una continuïtat

Unes 900 persones van gaudir al llarg de la jornada d’ahir de les instal·lacions de Caldea per celebrar el Dia de l’escaldenca i l’escaldenc, una iniciativa organitzada per primera vegada pel comú d’Escaldes-Engordany. La cònsol major, Rosa Gili, va manifestar que d'aquesta manera s’ha volgut donar als habitants de la parròquia la possibilitat de gaudir d’aquesta instal·lació, “ja que molt sovint tampoc tenen l'oportunitat de venir” i també que puguin contribuir així a donar a conèixer aquest atractiu turístic del país. “És un reconeixement cap a la ciutadania per aquesta obra tan important que ha estat, és i serà Caldea”,