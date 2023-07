Segona festa de Ràmio per acostar aquest patrimoni mundial a la població

Actualitzada 09/07/2023 a les 06:27

Ràmio va donar ahir el tret de sortida oficial a la seva segona temporada amb una festa per a tota la població. La jornadava estar farcida d’accions festives que tenien com a objectiu final passar un dia a Ràmio i conèixer l’indret i el patrimoni. La festa es va iniciar amb un curs d’etnobotànica que va servir per descobrir, de la mà d’entesos sobre la matèria, la flora i plantes remeieres que es troben pel camí fins a arribar al destí. Velles Cases Andorranes, a més, va protagonitzar també una xerrada a l’entorn de Ràmio i seguidament es van fer jocs de pistes que van precedir una botifarrada amenitzada amb música.L’activitat a Ràmio ja fa dies que ha començat. Actualment, l’indret acull set joves provinents d’Hongria, Polònia, Xina, Països Baixos, França i Andorra que participen en el projecte de voluntariat internacional escollit per la Unesco El patrimoni mundial andorrà en mans dels joves. El projecte, proposat a la Unesco pel Comú escaldenc, se centra en la vall del Madriu-Perafita-Claror i es recolza sobre tres potes: cultura, treball i aprenentatge i comunicació. Ràmio també serà, a partir del 10 de juliol, l’epicentre del campus Ràmio. Una activitat que va dirigida a infants i joves d’entre 8 a 16 anys per oferir una experiència enriquidora que servirà per conèixer el medi natural que envolta la borda de Ràmio i els oficis que es van desenvolupar a la vall, com ara la siderúrgia.