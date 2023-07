Els treballs per als pisos socials d'Escaldes no s'inicaran fins al setembre

Actualitzada 09/07/2023 a les 17:50

Els treballs de moviment de terres per a la construcció d'un bloc de pisos de lloguer assequible a l'avinguda del Pessebre han patit un cert retard i no s'iniciaran fins al setembre vinent. Així ho ha manifestat avui la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, segons la qual tot i que en el seu dia va dir que l'inici dels treballs -que tindran una durada de set mesos, seria imminent- no podrà ser. "Se'ns ha tirat a sobre l'estiu i ens han dit que començar ara seria absurd perquè hi ha la parada de la construcció", ha assenyalat Gili.

Gili ha indicat que ha mantingut una reunió amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitat, Conxita Marsol, i el ministre d'Ordenament i Urbanisme, Raül Ferré, "que va servir per plasmar que anàvem bé i es van resoldre petites qüestions tècniques", raó per la qual el projecte segueix "bé" el curs previst... Tot i això, la cònsol major ha manifestat que amb el canvi de Govern hi ha hagut "un cert impàs, com és normal". Pel que fa a la pregunta de qui s'encarregarà de la gestió dels pisos que es construeixen amb aquest projecte, de moment no s'ha parlat, si correspondrà al comú o a l'Institut Nacional de l'Habitatge. "El primer que s'ha de fer és construir", ha afirmat Gili.