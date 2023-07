Ràmio més a prop de la gent

Actualitzada 08/07/2023 a les 17:56

La segona festa de Ràmio s'ha celebrat avui per tota la població. Durant la jornada d'inauguració hi ha hagut diverses accions amb l'objectiu de passar un dia a Ràmio, coneixer el lloc i el patrimoni.La festa s'ha iniciat amb un curs d'etnobotànica que ha servit per descobrir la flora i plantes remeires que es troben pel camí. L’entitat Velles Cases Andorranes, a més, ha protagonitzat també una xerrada a l’entorn de Ràmio i s’han realitzat jocs de pistes que ha seguit amb una botifarrada que ha estat amenitzada amb música.