La corporació prepara un pla per prevenir desastres en episodis de pluges fortes

Actualitzada 08/07/2023 a les 06:36

Després dels forts aiguats de la darrera setmana del mes juny, els cònsols, el cap de la minoria i membres dels departaments de Medi Ambient i Manteniment i Servei d’Aigües i Urbanisme van mantenir una reunió amb la finalitat de fer una radiografia de l’estat general de la parròquia.L’objectiu de la trobada era recollir-ho tot en un document i mostrar-ho al ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, en una reunió que el cònsol major ja ha demanat que pugui tenir lloc durant l’estiu. “La idea és trobar sinergies i col·laborar de forma conjunta per fer millores allà on toqui perquè en la mesura del possible no torni a passar el que va passar”, va explicar el cònsol major, Josep Majoral.El mandatari es referia als desbordaments de torrents, esllavissades, inundacions parcials i altres fenòmens que es van produir durant aquells dies.