El comú afirma que Motand ha estat un "èxit" i pot tenir continuïtat

Actualitzada 08/07/2023 a les 20:04

Motand, el nou esdeveniment que impulsa el comú d'Andorra la Vella al voltant de la moto, ha estat "tot un èxit", el que garanteix la seva continuïtat per a futures edicions. Així ho ha manifestat aquesta tarda el cònsol major, Miquel Canturri, segons el qual la valoració "és positiva" perquè les activitats que s'han organitzat durant les jornades de divendres i dissabte han comptat amb "amb força gent", per la qual cosa tant els establiments de venda del sector de les motocicletes com de la restauració estan "contents". "El comú que vingui té les portes obertes per fer una nova edició perquè hi ha hagut molts participants i es pot tornar a repetir", ha indicat Canturri.

Una fira de la moto, simuladors de Moto GP, una exhibició d'acrobàcies amb Emilio Alzamora i un concert han estat algunes de les activitats que s'han portat a terme en aquesta primera edició de l'esdeveniment. A més, s'ha fet coincidir aquest amb la marxa moto-turística Rider 468, organitzada per la Penya Motorista l'Esquirol amb un recorregut de gairebé 400 quilòmetres per carreteres andorranes, passant per punts emblemàtics del país, catalanes i franceses. "L'objectiu és reactivar aquesta zona de Santa Coloma, que és la zona cent per cent moto d'Andorra la Vella i on hi ha concentrades moltes botigues d'aquest sector i on en poc temps s'estan obrint botigues, cosa que és bona perquè reactiva el comerç de la moto, que penso que és molt competitiu i està al número 1 del podi", ha assenyalat Canturri.