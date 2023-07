Reobertura del Parc Central amb una nova zona de jocs

Actualitzada 06/07/2023 a les 13:49

L'àrea de jocs del Parc Central ha reobert aquest matí després de la reforma integral que s'hi ha dut a terme en els darrers mesos per renovar les estructures i ampliar els espais verds. La millora d'aquesta part de parc ha suposat una inversió de 464.363 euros.Els treballs van començar a final d'abril i inclouen la renovació de les estructures, la instal·lació de més jocs inclusius i la col·locació de multijocs per a infants de fins als 12 anys amb plataformes, tobogans i diversos nivells, en total hi ha 15 tipus de jocs diferents. D'altra banda, també s'ha guanyat zona de gespa i més arbres per ampliar això els punts d'ombra, amb 700 metres quadrats addicionals. A més s'ha canviat el paviment de seguretat, també ampliant-se 700 metres quadrats respecte al que hi havia abans de la reforma, s'ha instal·lat una font d'aigua a la zona esportiva i s'ha renovat el mobiliari urbà.La substitució integral de l'espai de jocs s'ha dut a terme després de 30 anys i davant la necessitat de renovació d'algunes estructures, malgrat que s'hi ha anat fent petites intervencions de manteniment.