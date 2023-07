Actualitzada 06/07/2023 a les 13:39

El comú d'Ordino ha entregat aquest migdia a l'estació Ordino Arcalís el segell d'Empresa Compromesa amb la Reserva de la Bioesfera, una distinció que reconeix les empreses implicades amb la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament econòmic i humà.El reconeixement distingeix l'estació pel seu compromís amb els valors de la Reserva de la Bioesfera per la UNESCO. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, han estat els encarregats de fer l’entrega oficial del segell a l’adjunt a la direcció general de Saetde i Secnoa, en un acte que ha tingut lloc a la Casa de la Muntanya de la parròquia.Arcalís es compromet a mesurar la petjada de CO2 i fixar un objectiu de reducció i compensació amb la producció d’energia solar i hidràulica. A més, es compromet a reduir els més de 80.000 litres de gasoil per calefacció amb energies alternatives com la geotèrmia, a seguir apostant pel transport sostenible a la parròquia i a instal·lar nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a les zones de l’Hortell o de Planells.