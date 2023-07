Lildami i Blaumut actuaran a la festa major de Sant Julià

C. P.

Actualitzada 05/07/2023 a les 12:59

La festa major de Sant Julià de Lòria tindrà lloc del divendres 28 de juliol fins al dimarts 1 d’agost. Cinc dies replets d’activitats "on hem volgut donar cabuda a totes les edats", segons ha explicat la Cònsol menor, Mireia Codina.

Dins del programa hi haurà nombrosos concerts, com el grup Labis BG, format pels lauredians Pol Bartolomé i Ladis Baró, el cantant català Lildami, discomòbils, o el grup Blaumut, que enguany celebren deu anys de formació. I s'han previst més de seixanta activitats lúdiques de tota mena, com ara gimaques aquàtiques, espectacles familiars, torneig de petanca i sardanes.

Com a novetat, la cap de servei d’activitats culturals, Laura Rogé, ha volgut destacar la creació d’un punt lila, que estarà operatiu cada nit per a "prevenir" o donar ajuda en l’àmbit d’abusos sexuals. A més, segons ha explicat la cònsol, s’han ampliat els horaris de tancament, i totes les plaçes de la parròquia tindran alguna activitat.