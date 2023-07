El cònsol major confessa que el projecte d’embelliment “ha durat molt” i que ha causat molts problemes de trànsit als cotxes i als vianants

El comú va inaugurar la temporada d’estiu als Serradells amb l’obertura del nou tobogan de la piscina exterior. Tant els abonats com els visitants podran gaudir de la nova atracció a partir d’ara fins al tancament de la temporada.



El projecte forma part de la remodelació de la part exterior del centre esportiu que també es va inaugurar ahir. Les obres van centrar-se a substituir l’antic paviment de pedra per un de sintètic flotant, similar al parquet, replantar els 1.000 metres quadrats de gespa, refer l’enrajolat sencer de l’interior de la piscina i, finalment, col·locar el nou tobogan com un atractiu