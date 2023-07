La restauració de l'església de Sant Joan de Caselles ha costat 200.000 euros

Actualitzada 04/07/2023 a les 21:20

Els treballs de restauració, d'il·luminació i d'adequació dels espais interiors i exteriors de l'església romànica de Sant Joan de Caselles, a Canillo s'han donat a conèixer aquest vespre. Els treballs s’han dut a terme entre el mes de novembre del 2022 i el juny del 2023, amb l'objectiu de revalorar els elements més singulars i característics del monument i dels béns culturals que alberga i han tingut un cost total de 205.450 euros.Pel que fa als treballs, d’una banda s’ha realitzat la il·luminació monumental del temple, tant l'exterior com l'interior, per donar relleu als elements més característics i singulars que el representen i millorar l'entorn immediat, seguint els criteris de sostenibilitat i d'estalvi energètic. A més, les tasques d'adequació han permès netejar les encavallades del sostre al mateix temps que documentar-les en l'àmbit gràfic i extreure restes per analitzar-les i obtenir més informació sobre la construcció de l'església romànica.D'altra banda, s’ha recuperat i restaurat la decoració pictòrica de l'arc triomfal, que es trobava parcialment oculta sota diverses capes de calç, així com el mobiliari de fusta del segle XVIII i s'han fet tasques de conservació del conjunt mural romànic, el retaule i el frontal d'altar barroc. Finalment, la intervenció s'ha completat amb el seguiment arqueològic que ha comportat el descobriment de deu enterraments humans d'època medieval i la troballa d'una clau de forja i un anell de bronze en una de les restes exhumades.