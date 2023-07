Inici de la bibliopiscina d'Encamp amb un contacontes

Actualitzada 04/07/2023 a les 17:08

Les activitats de la bibliopiscina han començat aquest matí amb un contacontes infantil a la piscina de la Mola. Durant el mes de juliol, es faran diverses lectures de contes i tallers gratuïts per a infants tots els dimarts a les 11 hores. La iniciativa està impulsada pel servei de biblioteques del comú d'Encamp.A banda de les activitats infantils, també hi ha una caixa de llibres de préstec ubicada a l'entrada de la piscina per a tots els interessats que vulguin gaudir d'una lectura a l'aire lliure.