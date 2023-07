Actualitzada 04/07/2023 a les 12:54

El comú d'Andorra la Vella ha inaugurat la temporada d'estiu als Serradells amb l'obertura del nou tobogan de la piscina exterior. Tant els abonats com els visitants podran gaudir de la nova atracció a partir d'avui i fins al tancament de la temporada.El projecte forma part de la remodelació de la part exterior del centre esportiu que també s'ha inaugurat avui. S'ha substituit l'antic paviment de pedra per un de sintètic flotant, s'ha replantat els 1.000 metres quadrats de gespa nova, s'ha refet el rajolat de l'interior de la piscina i, finalment, s'ha col·locat el nou tobogan com un atractiu més de cara a l'estiu. L'obra ha tingut un cost de prop dels 800.000 euros -565.000 euros per l'exterior i 220.000 euros per l'atracció- i dona per tancat la reforma del centre des del seu incendi.El cònsol major, David Astrié, ha aprofitat per recordar que implantar l'accés gratuït al centre per la gent gran ha provocat un increment d'aquest col·lectiu en el nombre de socis amb un augment dels 120 fins als 180.