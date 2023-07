Benvinguts, joves “pitufos”

S’estrenen els informadors turístics de la temporada d’estiu. Són estudiants d’entre 16 i 22 anys amb alt coneixement del país, control d’idiomes i moltes ganes d’entrar al món laboral.

El comú va acollir al Centre de Congressos el centenar de joves blaus que conformaran el grup de monitors turístics per a les estades eventuals durant els mesos de juliol i agost. De tots els joves, 38 donaran servei com a monitors de carrer, 19 ho faran a les oficines de Turisme i aquest any s’han afegit set nous informadors al Museu de la Bicicleta, una novetat posada en marxa per l’alta demanda que rep el Bici Lab Andorra. El cònsol major, David Astrié, va assegurar que l’estiu serà de forta afluència turística, fet que permet incrementar sensiblement el nombre