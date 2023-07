La festa major d'Andorra la Vella se celebrarà del divendres 4 d'agost al dilluns dia 7. Segons ha explicat el consol major, David Astrié, "Aquest any tenim un programa molt potent", i ha destacat que "Hem volgut tenir en compte les diferents edats i gustos musicals".Entre les actuacions musicals hi destaca el concert de Melendi el dilluns 7 al pàrquing de Prada Casadet. Les entrades tindran un import de 20 euros i estaran a la venda a partir de demà al web de www.andorralavella.ad i www.melendioficial.comEl mateix dilluns, dues hores després del concert de Melendi, actuaran a la plaça Guillemó Mariona, Triquell i Edu, guanyadora, primer finalista i semifinalista del programa de talents català EUFORIA.El programa inclou activitats variades com ara la copa andorrana d'Skateboarding, el ball del contrapàs, típic de la festa major d'Andorra la Vella, o l'actuació de Sardanes amb la cobla La principal de la Bisbal.