Xerrada per als joves sobre el perill de les pantalles

Actualitzada 03/07/2023 a les 16:17

L'efecte de l'ús de la tecnologia en les persones és el tema de la xerrada organitzada pel departament de Joventut de la capital amb Andorra Telecom per a demà a les 17 hores al Rusc. El comú convoca els adolescents a partir dels 12 anys per escoltar l'expert Jordi Camós, que parlarà sobre el perill de les pantalles i els mecanismes de les Apps, jocs i xarxes socials per captar l'atenció dels usuaris i aconseguir que hi dediquin temps. El conferenciant donarà consells per fer-ne un ús responsable i exposarà als joves quin és el perill d'esdevenir-ne addictes.La xerrada acabarà amb un berenar per a tots els assistents.